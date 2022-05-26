台中市大肚掩埋場封閉多年，目前已變更為環保公園，環保局卻計畫在此設置「飛灰掩埋場」，引發地方不滿，市議員林汝洲氣憤說，大肚區還有7個里使用地下水，屆時飛灰掩埋場若影響水質，恐引發不可收拾的後果，區居民強烈拒絕此建設。市長盧秀燕表示，將了解相關情況。

林汝洲拿出環保局的函文說，市府計畫將已封閉的大肚掩埋場活化再利用，在此設置飛灰掩埋場，預計使用面積2.6公頃，還要舉辦說明會變更地目，但大肚區目前還有三陽、頂街、大肚及永和等7個里的居民使用地下水，且周邊有多所學校，難道讓飛灰滲入水中，再讓居民吃下肚？

林汝洲強調，環保局說要活化再利用，但居民根本不接受，早在原台中縣時期，就曾因當時縣府要在大肚區堆置醫療廢棄物，引發居民反彈與抗爭；台中市幅員廣闊，環保局應尋求更適合堆置飛灰的地點，或是運到外縣市做合法處理。

環保局長陳宏益表示，不論是資源回收場或掩埋場，市府一定依照程序作好水土保持等相關計畫與措施，目前台中市的飛灰處理方式為委外發包，但今年已招標3次都還標不出去，會持續在向地方說明，也會了解當地使用地下水的情況並審慎評估。

環保局強調，大肚掩埋場既有設施合法化程序正在進行補正作業，市府不會破壞當地已復育完成、且使用多年的壘球場，至於掩埋場未來是否活化、相關使用方式，會持續傾聽地方意見並評估。