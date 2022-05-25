桃園市楊梅區「富富小山岡」作為地方創生基地，富岡創生協力隊今年在此推出「半缸米」計畫，徵求青年回流，透過拍攝鏡頭與執行專案，深入記錄地方文化，盼藉由創新思維與傳統文化的碰撞激起新火花。

富富小山岡入駐品牌飛竹眼鏡負責人劉昌飛指出，地方創生概念經各地摸索已開花結果，無論是在地人文保存、產業停滯、青年或家鄉等問題皆需被重視，需要青年回流，提供新的思維與做法，與傳統文化碰撞出火花。

富富小山岡的富岡創生協力隊，參與桃市府青年事務局青年投入永續發展行動，推出半缸米3大計畫。劉昌飛說明，首先網羅人才培育，盼富富小山岡作為青年據點，讓有夢想或商品化想法的年輕人回來，提出創意或貢獻所學；接著是影像傳承，記錄已退休的竹家具製作師戴阿爐，將傳統工法進行數位保存，是對職人的尊重；最後為地方CSR（企業社會責任）服務中心，盼成為與企業對接的窗口，協助媒合團隊，幫地方找資源。

至於參與條件，劉昌飛表示，楊梅地區15至39歲青年均可參加，希望能為地方有所貢獻的人，可到此學習社交、攝影技巧和專案執行等，未來也有機會提出專案，在這個舞台表達自己的想法，5月28日將舉辦說明會，有興趣者可前往了解。

青年局公共參與科對此提到，今年青年投入永續發展行動計畫共有超過50組報名，最終15組入選，目前各團隊已陸續展開行動，也期盼欲倡議在地議題的青年，能長期投入發展並在社區扎根。