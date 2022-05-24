參與桃園市府與財政部國有財產署合作土地活化，新纖(1409)取得幼獅工業區11.4公頃土地的地上權，將作為未來50年的發展基地，引進智慧化的製造技術，包括紡織、塑膠等傳統產品，製造方式也會隨著日新月異的技術進步。

新纖表示，因應「亞洲．矽谷推動方案」、「工業4.0」等政策，「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」規劃以「產業數位轉型」及「健全青創生態」概念為基礎，分二面向發展，期能打造一個「智慧、生態、創新、幸福」為主軸之綠色智慧生產園區。考量推動青年創業、以尖端科技材料為基礎的循環經濟與智慧製造，並結合AI、大數據等數位轉型概念，「新光幼獅園區」將成為新光合纖「智慧創新．掌握纖機」的「智慧港埠(Brain Port)」。

「幼獅青年創業村暨智慧園區」位於幼獅工業區旁，面積共3.4萬坪，設定50年地上權，預計投資金額超過45億元，預估增加1500個在地就業機會。計劃8年內完成全區土地開發，前5年完成「幼獅青年創業村」的興建及營運，期望新創事業與研發應用共生共存，匯聚新創及工業4.0關聯產業，如物聯網、大數據運用、智慧製造等，激發更多新創火花、共享經濟等相關產業的創新實現，進而促進傳統產業技術升級。

新纖表示，未來在產、官、學、研界攜手合作下，共同推動桃園在地「創新產業」，提升產業永續成長的動能與價值。