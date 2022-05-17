三發教育基金會「人各有痣-職涯探索實習計畫」邁入第7周年。圖為往年活動。（三發提供）

三發教育基金會「人各有痣-職涯探索實習計畫」邁入第7周年。圖為往年活動。（三發提供）

三發教育基金會「人各有痣-職涯探索實習計畫」邁入第7周年，今年度即將辦理第四屆。2016年在三發地產、金革音樂與三發教育基金會的支持下成立青年團隊，補助總經費超過50萬，青年團隊創意提案與實踐，進行罕見職人採訪、學生素人徵文活動等，以「人各有痣」作為青年的發聲、交流平台，使青年參與社會為職涯發展做更充裕的準備，歷屆累積報名青年超過百名。

今年三發教育基金會以「我們的故事Our Story」作為人各有痣計畫的年度主題，以TEDxNSYSU《不好意思，_________》年會活動延伸出發，透過採訪年會講者、素人等有「故事」的人們，用文字記錄他們獨一無二的生涯體驗，使更多青年學子們從分享故事中獲得啟發，有前進一步的機會。

三發教育基金會於暑假前夕5月16日起公開招募學生團隊針對主題進行提案，提供十萬元補助金，邀請學生青年創意發想、提案、執行，透過一連串的實作將提升學生的獨立思考、發現問題與解決問題能力，期望學生參與社會、用之社會，提升其公民素養。

2022年「人各有痣-職涯探索實習計畫」招募報名至6月13日(一) 中午12點截止，了解更多詳情資訊：https：//www.facebook.com/giveitashot