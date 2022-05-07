黃姓男子於8年前和當時國小6年級女童，透過交友軟體認識交往，兩人並發生性關係，事後女童上國中後要求分手卻遭黃糾纏，女方父親報警，雙方對簿公堂，女陳訴黃男生殖器上有痣，法院當庭勘驗確實，因黃對未滿14歲女童性交，身心發展未全，因黃尚緩刑期間，因此判10年，可上訴。

判決書指出，黃男於2014年開始帶女童到汽車旅館跟住家等發生性關係，但黃辯稱僅聊天，矢口否認性侵女童。

女方表示，國小5年級經網路交友軟體認識黃男，交往時就有告訴對方當時年紀，在國小5年級至國中1年級時有跟被告發生過性行為，後來在國中2年級前就與黃分手了，因國中學校有學到約會強暴的概念，就想結束這段不對的關係，但黃仍糾纏。

女方陳訴，第一次發生性行為時，黃拉她手摸生殖器還問說「有沒有像汽車排檔桿」，印象中被告生殖器上有痣，法院當庭勘驗發現，確實其生殖器官上真有顆痣，

另法院根據雙方LINE的對話訊息，黃向女發出「下面很濕」、「今天這樣爽不爽？」、「你現在都說不要，以後就會求著我要了啦！」、「舒不舒服？」等極為曖昧私密，隱喻性行為等語。

法院審酌，黃男於10年間，因與未滿14歲之女子為性交行為，被判刑2年，緩刑期間內，未造成警惕效用，明知女童未滿14歲，仍進行性交行為，嚴重戕害其身心發展，且上訴否認犯行；一審判10年，二審認為，原判決不當，並無理由，應予駁回。