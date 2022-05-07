國中教育會考5月21、22日將登場，為降低考生試前到校染疫風險，高市府4日宣布，全市各國中3年級學生考前1周（5月16日至20日）將調整為線上教學，但考量到疫情嚴峻，今（7）日再宣布放寬於5月9日至13日期間，各校可以自行評估以「全3年級」為單位進行線上教學。

高市教育局指出，考量全國確診人數單日已突破3.6萬人，不少家長擔心疫情影響孩子的應考，因此再視個別家庭、學校情形，放寬相關日期與學習方式，讓所有應屆考生在國中3年準備能夠充分得到發揮，獲得健康與安全上最高保障。

高雄市長陳其邁在5月4日防疫記者會上，發布各國中3年級學生於考前1周（5月16日至20日）調整為線上教學（可採同步、非同步或混成線上教學等方式）。另，特別考量部分家長與學生之需求，對於仍須到校之學生，請學校仍須妥為規畫與照顧。

教育局今強調，考量國3學生於5月上旬已完成畢業考，並評估目前學校防疫之風險控管及量能，為避免確診學生因受隔離天數（10天）所限，無法於5月21、22日參加國中教育會考，今日也特別再彈性放寬於5月9日至13日期間，各國中得本權責以「全3年級」為單位，考量疫情發展狀況，經學校防疫專責小組會議討論後，進行線上教學。

此外，針對有個別居家自主學習需求的國3學生，高市府也特別考量學生及家長自主應變與照護之需，學生如於5月9日至13日期間有需要請假，也請學校能尊重學生之個別狀況，予以彈性准假（不列入出缺席成績計算）。