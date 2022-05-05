雲林縣北港鎮建國國中自造中心，用VR眼鏡「走入朝天宮元宇宙」助防疫。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮建國國中自造中心今年3月啟用，5日校方表示「新興科技－走入朝天宮元宇宙」主題課程，結合在地北港朝天宮媽祖文化，藉由VR眼鏡走入朝天宮元宇宙，可虛擬實境參拜，減少群聚有助防疫，預計於本月底發表，讓傳統信仰科技化，吸引更多年輕信眾。

建國國中「自造教育及科技中心」斥資500萬元，硬體部分設備齊全，包括雷射雕刻機、3D列印機、VR眼鏡等，課程設計融合「科技教育」、「木藝教育」、「在地文化」3項元素，其中「走入朝天宮元宇宙」，可讓信眾不用到廟，便能透過網路與VR眼鏡參拜、擲筊，最受矚目。

自造中心由學校輔導主任林宗翰、生物科技老師蘇億晉、資訊科技老師黃于凡共同負責，蘇億晉表示，「走入朝天宮元宇宙」的構想，獲得朝天宮全力支持，目前已從構想階段進入實用階段，預計本月底上線。

蘇億晉說，「走入朝天宮元宇宙」課程除讓學生了解如何結合在地文化與現代智能科技，也可運用在防疫工作上，一旦疫情嚴重無法到廟，信眾透過網路與VR眼鏡，在家就能身歷其境般參拜，比一般的線上參拜更先進。

另外還有「邏輯運算思維－智慧藝閣車」，以自動駕駛與互聯網為主軸，藉由循跡影像等設備，讓藝閣車在無人駕駛的情況下，依循規畫路線行走，減少人力並避免脫隊。

蘇億晉指出，每年朝天宮媽祖遶境慶典，藝閣車多達30餘輛，如何整合是個大問題，智慧藝閣車的課程，讓學生探討藝閣車的進化方向，進一步透過互聯網，將傳統文化推廣到國際舞台。