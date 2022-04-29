教育部於4月27、28日在高雄市舉辦「數位機會中心交流研習會」，計有150位全國DOC營運團隊人員參與教育訓練，以「社造元宇宙」為主題，藉由社區IP圖像發展、數位加值之專題與元宇宙應用講座，強化DOC人員實務經驗及專業知能交流，促進縮減城鄉數位落差，普及數位應用。

教育部數位機會中心交流此次活動邀請亞洲台灣商業聯合總會副總會長、澳門台商聯聯誼會會長、環球國際文創產業股份有限公司董事長簡廷在出席活動分享。

簡廷在表示，環球國際文創產業早在元宇宙概念發燒前，就已經踏上了專研虛擬實境的未來之旅，在現代的市場趨勢中掌握時下最熱門的AR、VR關鍵技術，透過結合精良的動畫技術規劃出細膩且生動的情境體驗，營造具有特色的感官氛圍。

簡廷在介紹，本次活動以楓港地方創生數位精進計畫作為示範，向地方闡述未來的市場趨勢，不但拓展大眾視野更大幅縮減城鄉數位差距，帶動了地方社區的觀念革新，是未來新形態的社造推動者。

簡廷在說，團隊透過盤點地方DNA，協助產業走向數位包裝，銜接各大電商平台，強化地方自媒體的多通路發展，增加行銷管道的同時也帶動地方經濟超前部屬，促進偏郷經濟搭上元宇宙這班列車，成為數位領域的產業先驅。

此次會議由教育部資訊及科技教育司指導，並由屏東縣政府教育處協辦，高雄市資訊服務暨應用協會承辦，以及台東、屏東、澎湖縣數位機會中心團隊輔導。