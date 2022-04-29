日劇天王木村拓哉在主演新劇《邁向未來的10 Count》中，飾演因為諸多原因而放棄拳擊28年的前拳擊手「桐澤祥吾」，這次不光只是更新職業履歷表，從前明星拳擊手進化到高中拳擊教練，並當起打工族騎機車外送披薩，但令人更意外的是，劇中因為種種因素放棄拳擊、捨棄人生的他，竟在第2集「加碼」表示當過老師以及甚至還在串燒店工作過，成為木村拓哉史上最斜槓的作品。

木村拓哉在劇中因緣際會下以教練身份重返母校指導學弟妹，第2集還成為教政治經濟的代課老師，他的「雞肉串燒」經濟學引發廣大迴響，透過食材成本來解釋「市場經濟的機能與極限」等內容，讓參與該堂課的學生擔心「不會之後的經濟課程都要用雞肉串燒來教學吧？」也讓觀眾們看的嘖嘖稱奇，甚至推特上還出現「雞肉串燒授課」的標籤，這樣的內容也意外成為焦點，至於木村拓哉先前為何會成為串燒店老闆，隨著劇情發展才知道有著另一段難過的往事。

該劇快速明朗的節奏、主演群精湛演技，不少觀眾認為該劇「把經典設定玩出新意」，每週五在KKTV上線最新一集，前2集的「上架首日觀看表現」更刷新該平台近年來的最高紀錄，第2集上架首日的觀看表現甚至比第一集再成長13個百分點。而KKTV也自29日起，每週五中午12點至13點，在官方平台進行最新1集的「全網直播免費看」活動，除了可以第一時間免費搶看最新內容之外，只要在官方粉絲團活動貼文於指定時間內留言，就有機會獲得 ZenPop日本直送零食盒。