副總統賴清德（左四）26日到高雄大學演講，他與高雄大學校長陳月端（中）等師長在感恩牆合影。（林瑞益攝）

副總統賴清德26日到高雄大學參加卓越講座演講，他舉了許多國內外的優秀人才為例子，勉勵高大學生努力學習，成為跨領域的人才。他希望學生具備環保、有國際觀、懂人工智慧等5項要素，讓台灣與世界更加美好。

賴清德下午就「和你一起談未來：聽你的意見，分享我的經驗」為題演講，高雄大學校長陳月端等師長出席聆聽。

賴清德指出，面對未來世界的挑戰包含新冠疫情、氣候變遷、工業4.0，以及地緣政治等，學生要培養「Earth（環保愛地球）」、「AI（智慧新科技）」、「Global（國際觀）」、「Learning（跨域學習）」，以及「Edge（競爭優勢）」，被稱為「老鷹（EAGLE）」的5項素養相當重要。

賴清德認為，人工智慧是必備的，要是不懂人工智慧，就像不懂電腦一樣。他指出，競爭是熱情、專長與投入相乘的結果，他引用賈伯斯的話：「唯一做卓越工作的方法是熱愛你所做的工作」，他並與學生分享「1萬小時理論」，勉勵學生創造自己的優勢，才能與全世界競爭。

在演講之後，賴清德開放學生提問，以及與師長、學生玩猜拳遊戲，互動良好。