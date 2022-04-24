65歲女星陳美鳳出道多年外型保養得宜，有「台灣最美歐巴桑」的美稱，近日她在社群平台分享獲得母校傑出校友獎，同時曝光自己國中的畢業照，被眾多粉絲盛讚是「最美學姐」。

陳美鳳昨（23日）晚間在臉書透露自己受邀參加基隆市立中山高級中學60周年校慶，謙稱學生時代並不擅長念書，比較喜歡舞蹈、音樂跟運動，所以擔任班上的康樂股長；她回憶當年求學時，每天都要走到火車站旁再搭公車到學校，鐵軌柵欄上面寫的「退一步海闊天空」便成為座右銘，每當工作或感情不順，腦海就會浮現這句話，「當我會退一步去面對放下的時候，真的就會海闊天空，轉念真的很重要」。

陳美鳳認為國中時期是人生很美好的時光，勉勵學弟妹「行行出狀元～年輕不怕冒險和犯錯！然後記得善良是唯一！」此文一出，引起眾多網友迴響，其中對陳美鳳的國中嫩照反應更為熱烈，紛紛留言讚賞：「學生時的小鳳鳳就很有個性，氣質優」、「美人胚子」、「超漂亮的」、「鳳凰姐年紀愈大愈漂亮美麗，怎麼保養的？」、「陳美鳳是越來越美越漂亮好看」。

陳美鳳曾大方分享保養的訣竅，表示為了讓外表保持在最佳狀態，飲食重點為清淡、品質優良，晚餐盡量不吃澱粉，工作之餘，有空就做瑜伽伸展、快走和重量訓練，促進新陳代謝，以維持優美體態。