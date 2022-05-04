白沙屯媽祖抵達雲林縣北港鎮適逢國中會考，北港朝天宮呼籲勿燃炮。（本報資料照片）

苗栗縣白沙屯徒步進香團將於本月22日抵達雲林北港朝天宮，適逢國中會考第2天，北港鎮內有北港高中與北港農工2考場，北港朝天宮4日表示為避免信眾燃放鞭炮影響考生，呼籲信眾不要施放升空煙火與地面尺炮。另外，因應疫情延燒，朝天宮今年將不提供香客大樓住宿服務。

白沙屯拱天宮媽祖將於本月20日起駕前往北港朝天宮進香，預計22日上午11點前後抵達北港鎮北辰派出所，休息後再遶行市區前往朝天宮駐駕，目前朝天宮與北港鎮內各社團均已開始規畫，準備迎接白沙屯媽祖的到來。

白沙屯媽祖抵達北港鎮當日，剛好是國中會考第2天，北港鎮內設有北港高中與北港農工2處考場，往年信眾都會沿途燃放鞭炮迎接白沙屯媽祖，北港朝天宮擔心鞭炮聲可能影響會考學生，今年特別呼籲信眾不要燃放鞭炮。

朝天宮表示，北辰派出所距2考場約1公里左右，若燃放大量鞭炮，有些對聲音較敏感的考生，可能因巨大鞭炮聲而被干擾，若因此影響成績，一定會很難過，這也是大家所不樂見的，因此呼籲信眾們今年以掌聲取代炮聲，相信媽祖婆也會同意。

信眾說，白沙屯媽祖抵達北辰派出所前，大家便會開始放鞭炮迎接，還有人用高空吊車把鞭炮吊起來燃放，但這樣聲音可能會傳得更遠，為了避免影響考生，各社團已展開自我規範，當天會避免施放聲音巨大的升空煙火，地面鞭炮也會減少施放。

另外，針對疫情延燒，北港朝天宮也提醒信眾，白沙屯媽祖進入北港市區後，隨轎人潮眾多，請大家務必要保持安全距離，為了避免群聚，香客大樓將停止住宿服務。