金山區公所響應金包里二媽回娘家活動所推出的平安福袋，內容有平安米1包、金山區特色圖片撲克牌含鐵盒1組、慈護宮小神衣吊飾及金山特色簡介卡片1張等。（金山區公所提供）

傳承200多年的「北海岸金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，是當地的年度宗教盛事，去年受疫情影響停辦，今年預計16日舉行，15日將辦理金包里媽祖出巡金山全境車巡祈安大遶境，首度以電動四輪車方式恭請在地各友宮神尊，一起陪二媽回娘家野柳海蝕岩洞，因應疫情，所有參與活動的工作人員及行腳信眾，皆須打滿三劑疫苗才可以參加。

金山區長廖武輝表示，去年公所為響應二媽回娘家活動所推出的平安福袋大獲好評，今年同樣推出2022限量款福袋，即起至10日，每日提供10組，共100組供金包里慈護宮報名行腳民眾現場抽獎，幸運者可將平安福袋帶回家。

平安福袋內容有平安米1包、金山區特色圖片撲克牌含鐵盒1組、慈護宮小神衣吊飾及金山特色簡介卡片1張。福袋本身設計將慈護宮特色彩色印刷雙面精緻呈現，其中「金山區特色圖片撲克牌」撲克牌圖片內容涵蓋金山區重大建設、特色景點及農特產品等，更以今年正式營運的金山立體停車場日夜間照片當作Joker，撲克牌不僅可一覽金山美景，也將新北市政府近期的金山建設成果盡收囊中。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，今年活動配合政府防疫政策，所有參與活動的工作人員及行腳信眾，皆須打滿三劑疫苗才可以參加，提醒信眾於上午8時至下午17時期間，攜帶小黃卡影本至慈護宮服務台報名；活動當日須全程配戴口罩，沿途設置的餐食補給站，將全面改採單份包裝不開放自助使用，希望大家在一個安全的方式下，平安完成行腳遶境活動；年長信眾可向慈護宮報名搭乘金包里號觀光巴士，跟著行腳隊伍前往野柳海蝕岩洞。