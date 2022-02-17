三發地產（9946）17日公告，有關於檢調單位於17日至三發地進行調查及搜索一事，三發地產目前所有作業均依照相關規定辦理，全力配合檢調單位調查，財務、業績一切都正常運作。

三發地產表示，此次調查事件，對公司財務業務，並無影響。

據了解，兩年前三發地產爆發董事長鍾俊榮家族「宮鬥」事件，被太座以精神病為由，關進精神病療養機構，後來脫逃，並遭董娘阻擋查帳，甚至以撤換董座暫時落幕。