被調查及搜索 三發地產：財務業務一切正常 18:462022/02/17 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三發地產（9946）17日公告，有關於檢調單位於17日至三發地進行調查及搜索一事，三發地產目前所有作業均依照相關規定辦理，全力配合檢調單位調查，財務、業績一切都正常運作。 三發地產表示，此次調查事件，對公司財務業務，並無影響。 據了解，兩年前三發地產爆發董事長鍾俊榮家族「宮鬥」事件，被太座以精神病為由，關進精神病療養機構，後來脫逃，並遭董娘阻擋查帳，甚至以撤換董座暫時落幕。 亞泥案 政院：無特定立場 未踰越行政職權 《國際產業》宣傳電池效能涉浮誇 特斯拉遭韓國調查 #三發地產 #財務 #檢調單位 #調查 #精神病 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時隔逾40年「土壤總體檢」 大陸啟動第三次全國土壤普查 20:552022/02/16 財經 嘉縣卓越獎校長出軌拍性愛照 教育處調查 04:102022/02/17 地方新聞 半導體業人才創7年來最缺！每位求職者可分到3份工作 11:092022/02/16 財經 遠見雜誌x工商時報 推優惠專案 04:102022/02/17 產業特刊 柯嗆「調查要派醫療專業」監委反酸：尊重黃珊珊學經歷無關防疫 12:002022/02/17 政治 東協國家調查：對陸觀感改善 經濟、政治與戰略影響力居東南亞之首 17:512022/02/16 兩岸 台半導體人才 七年來最缺 04:102022/02/17 產業．科技 獲獎校長遭小三爆出軌、拍性愛照 今未到校 嘉義縣教育處調查中 15:142022/02/16 社會 加密貨幣巨頭幣安 遭美國SEC調查 18:012022/02/16 財經 3＋11調查拖8個月 民眾黨轟監察院淪政治打手 12:492022/02/17 政治 海關破壞性查驗抓非法品 過程如偵探小說 12:292022/02/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。