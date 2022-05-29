近期傳出韓職韓華鷹隊想換掉前樂天桃猿洋投卡本特，鎖定味全龍洋投鋼龍，總教練葉君璋證實，確實有球隊在注意他，但實際上韓國方尚未有正式管道接觸，球隊也都有持續物色其他洋投，但目前沒看到屬意人選。

鋼龍去年加入龍隊，在10月底因家庭因素提前離隊，今年重披龍袍，本季先發出賽6場、投36局，拿下2勝1敗、自責分率3.25。原本他要在24日先發面對統一獅，但當時因身體不適臨時換投，改到今天到洲際迎戰中信兄弟。

近期傳出韓職有球隊鎖定鋼龍，龍隊領隊丁仲緯坦言，近期確實有收到韓職球團的詢問，但只停留在初步探尋階段，尚未有進一步的動作。葉總也說：「看起來是有韓國球隊在注意他，但實際上還沒有任何正常管道在處理這件事。」

葉君璋解釋，目前聯盟也沒有收到韓職那邊的身分照會，球隊也未收到通知，「確實是有經紀人跟我們說，鋼龍在韓國是有機會，讓我們可能需要先找尋其他洋將，但會不會發生這件事還不知道。」

葉總繼續說，去年鋼龍就有可能遇到這個狀況，甚至去年成功在季中轉戰韓職的布里悍也曾說：「覺得鋼龍會比自己更早去韓職。」，「去年其實除了韓國還有日本（在注意鋼龍），今年我們知道他確實還有同樣機會，所以我們也都有持續在準備這件事。」

若鋼龍真的被挖角，龍隊勢必要找到新洋投來補上他的空缺，不過葉君璋坦言，目前尚未看到屬意人選，他笑著說：「還沒有看到『喔！這個好！』的人。」

目前龍隊陣中有鋼龍、伍鐸、布里悍3洋投及鈦龍、龍德力2洋炮，但龍德力在之前的比賽中腿不慎拉傷，昨天球隊將他下放二軍，目前中職5支球隊一軍都沒有洋炮。