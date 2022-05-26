味全龍26日公告，前隊長、目前在二軍的林旺衛於25日晚間快篩陽性，已通報聯盟，經球員書面同意公開資訊。
龍隊是中職首支傳出疫情的球員，球員多達19人染疫，近期已陸續康復歸隊。沒想到昨晚二軍又傳出疫情，林旺衛自行快篩呈現陽性。
龍隊說明，林旺衛21日前往球場途中獲悉親友確診消息，通報球團後立即進行隔離。依防疫規定，林旺衛當時為「打滿三劑快篩陰性」之免居隔對象，謹慎起見，仍從21日起採「3+4」 居隔及自主防疫，未與球隊接觸，昨晚快篩陽性，後續將依中央防疫及聯盟規範辦理。
味全龍26日公告，前隊長、目前在二軍的林旺衛於25日晚間快篩陽性，已通報聯盟，經球員書面同意公開資訊。
龍隊是中職首支傳出疫情的球員，球員多達19人染疫，近期已陸續康復歸隊。沒想到昨晚二軍又傳出疫情，林旺衛自行快篩呈現陽性。
龍隊說明，林旺衛21日前往球場途中獲悉親友確診消息，通報球團後立即進行隔離。依防疫規定，林旺衛當時為「打滿三劑快篩陰性」之免居隔對象，謹慎起見，仍從21日起採「3+4」 居隔及自主防疫，未與球隊接觸，昨晚快篩陽性，後續將依中央防疫及聯盟規範辦理。
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