味全龍「天哥」郭天信、李凱威健康歸隊，21日重回一軍首戰就立刻排進先發打線，拿莫・伊漾則是板凳出發，回想當初隔離的日子，3人都直呼無聊，郭天信還苦笑說：「好像是在服刑。」

總教練葉君璋表示，由於一開始還不知道染疫球員康復後的身體狀況如何，這周才開始有實戰訓練，昨天球隊也有分組比賽，今天確定郭天信擔任開路先鋒、李凱威打第5棒。

郭天信在五月初染疫，他透露自己並沒有太大症狀，在宿舍隔離時只能進行簡單的訓練維持體能、肌力，不過大約10天前「出關」後回歸正式訓練，還是明顯覺得體能、肌力下滑，好在球感病沒受太大影響，「技術方面大概一天就找回感覺。」

隔離期間郭天信除了打電動打發時間外，時間一到就立刻開電視鎖定比賽，順便情蒐一下對手，對於回歸首戰就立刻擔任開路先鋒，他也感到有些意外，「看比賽覺得球隊野手最近表現還不錯，感覺還不缺我們，能回來滿高興的。」

回想當初染疫時隔離的時刻，郭天信直呼苦悶，「因為我的房間是在內側，打開窗戶也只能看到天井，就算開窗戶也都不知道外面的天氣、是白天還是晚上，好像在服刑。」

李凱威表示，自己是在5月3日快篩呈現陽性，「當初是發現有嚴重鼻塞，就想說快篩一下。」隔離期間只能在房間簡單動一下，維持核心、體能。

沒想到回歸一軍首戰李凱威就立刻被排進先發並扛中心棒次，「看到名單有嚇到，本來還想說可以在下面先看一下，但現在就要馬上準備好了。」踏上久違的球場，他也感到十分興奮，「畢竟時幾天沒有比賽了。」

拿莫・伊漾則透露自己在4月29日比完賽後，覺得身體有些無力，快篩後呈現陽性，「真的傻眼，沒想到就懷孕了。」他透露，自己染疫後完全無症狀，依規定在宿舍進行隔離無聊到發慌，平時會創作歌曲的他也沒有靈感，「想試著寫歌真的沒靈感。」

味全龍李凱威。（味全龍提供）