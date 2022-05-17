富邦悍將陳真本季一軍首打席就對味全龍敲出兩分全壘打。

日前豪言升上一軍「就沒有要下去」，富邦悍將陳真今天用行動證明決心，對味全龍2局上敲出個人本季一軍首轟，9局上再以關鍵安打打破3平僵局，幫助富邦攻下5分大局，以7比3逆轉屠龍，中止近來的6連敗，也拿下本季第5勝。

陳真上周四升上一軍，可惜當天因雨延賽，今天擔任先發第7棒左外野手，2局上首打席就逮住味全洋投鋼龍的失投曲球，大棒揮出左外野兩分全壘打，幫助富邦先馳得點。

然而鋼龍先發8局，也只讓富邦得到這兩分，和富邦右投威迪茲上演投手戰，後者同樣力投8局，失掉3分。9局上富邦最後反撲，1出局後蔣智賢靠失誤上壘，張進德敲出左外野1分打點二壘打，先扳平比分，陳真再以中間安打送回代跑的戴培峰，攻下超前分，接著莊韋恩、董子恩連續安打，富邦單局5分奠定勝局。

陳真成了富邦低迷開季的及時雨，本季一軍首戰4支2，貢獻3分打點還跑回兩分，榮膺單場MVP，威迪茲則拿下勝投。富邦本季5勝有3勝記在先發投手帳上，威迪茲就拿下其中兩勝，另1勝為范米特所獲。味全第2任投手伍鐸中繼0.2局失5分（僅1責失），吞下敗投，個人跨季7連勝紀錄也畫下句點。