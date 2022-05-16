擊出勝利打點的吉力吉撈．鞏冠獲選單場MVP。（味全龍提供）

味全龍、中信兄弟今天（16日）在高雄澄清湖棒球場補賽，原本8比2領先的龍隊，9局上讓中信兄弟一人出局後，內野守備突然遇到亂流，被狂追5分縮小差距，所幸龍隊後援投手伍鐸迅速走出前一次守備失誤的低潮，先三振張志豪，再讓李聖裕打出投手方向滾地球出局，龍隊有驚無險8比7中止近期3連敗。

味全龍隊先發第4棒捕手吉力吉撈．鞏冠3局下擊出個人本季首轟，是一支帶2分打點的全壘打，整場比賽4打數2安打3打點1得分，獲選為單場MVP，他表示打擊沒有太大調整，主要是把球看清楚、盡量打到想要的方向，這陣子總教練葉君璋也有給予指點，他透露教頭是沒有給太多壓力，鼓勵他正常表現自己，把該做的做好就是。

味全龍此役第2任投手、近日從二軍上來支援的趙璟榮，中繼2局被敲1安打無失分，拿下生涯在一軍首場勝投，特別的是來自高雄的他在家鄉拿到首勝，更是意義特別，他說：「投球當下就是想辦法以最好方式跟狀況投球，沒想到會在家鄉拿到首場勝投，畢竟中繼投手要能夠凍結對方分數，才是主要任務。」

這場補賽另一個亮點是龍隊先發第7棒二壘手張政禹，他是隊上從4月底開始19位確診新冠肺炎的其中1位球員，今天上場也讓他成為確診後首位健康歸隊的龍隊隊員，全程戴著紅色口罩出賽、繳出3打數1安打，並跑回1分。