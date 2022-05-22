統一獅22日作客天母，在先發投手布雷克7局失1分好投帶領，以7比1擊敗味全龍，去年的中職勝投王布雷克也拿下本季首勝，更是他與捕手陳重羽搭配首勝。

過去「雷羽配」3場搭配結果並不理想，今年兩人相隔1年多再搭配，布雷克15日先發面對樂天桃猿，僅投5.2局就狂失7分，吞下本季首敗。

今天兩人再度搭配繳出一場好投，僅在4局下挨龍隊重炮捕手吉力吉撈・鞏冠陽春炮失掉1分，而獅隊雖然一度遭到追平，但6局上靠著陳重廷關鍵三壘安打，獅隊單局攻下4分奠定勝基，終場就以6分差勝出。

總計布雷克此役7局共投107球其中有77顆好球，飆出10次三振、沒有任何保送，僅被敲5支安打包含1轟、失1分，本季首勝終於在出賽第5場拿下。

代總教練高志綱表示，今天布雷克的節奏、控制及投球內容都比上次好，次乎找回自己對比賽的掌控能力及策略，今天與捕手陳重羽的搭配也很完美，「很明顯他們的溝通有達到效果，因為確定知道是重羽先發後，他們2人又花了點時間繼續做溝通。」

「綱總」也提到，陳重廷在6局滿壘時的清壘三壘安打是另一致勝關鍵，「這對投手來說也是有比較安心的感覺，領先分數拉開也能讓布雷克更大膽去投球。」

龍隊雖然吞下敗仗，但林智勝在首打席就從布雷克手中敲出安，達成生涯1700安里程碑，也是中職第6人，更是繼統一獅高國慶、中信兄弟周思齊後，第3位在40歲後達成這項里程碑的球員，目前與排名第5的周思齊只差9支安打。

統一獅陳重廷敲出三壘安打。（鄭任南攝）

統一獅陳重廷。（鄭任南攝）