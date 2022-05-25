樂天桃猿疫情持續擴大，25日晚間再度公告陳冠宇、梁家榮及林澤彬身體出現不適情況，快篩後呈現陽性，目前皆已安排進行PCR檢測並依規定通報聯盟，目前一軍累積14位球員快篩陽性或確診，仍未達到停賽標準。

猿隊一軍從18日傳出疫情，陳俊秀、林承飛、林立、馬傑森、郭永維、邱駿威、陳禹勳、嚴宏鈞陸續確診，另有1名一軍投手快篩陽性，沒想到今天下午再新增許銘傑、陳雁風、劉品辰3名教練及藍寅倫、馮健庭、楊家勝、張閔勛、林子崴，公布球員數字達14人，但陳禹勳、邱駿威、林子崴都列在二軍，一軍加上遞補球員只有11人。

沒想到猿隊疫情持續擴散，晚間又傳出陳冠宇、梁家榮、林澤彬快篩陽性，目前一軍累積14人（11一軍球員與3名指定遞補球員），仍未達聯盟規定的「單一球隊超過14人」的停賽標準，因此明天與中信兄弟在台東的補賽仍可進行。

雖然首批確診的陳俊秀、林立和林承飛，預計明天可解隔離，不過猿隊原本規劃，3人預計還安排在二軍投打實戰練習後才回一軍。

以下是樂天桃猿疫情狀況：

5/18 陳俊秀、林承飛、林立

5/19 馬傑森、郭永維、邱駿威（二軍）

5/20陳禹勳（二軍）、嚴宏鈞

5/21林政億（教練）

5/23一軍投手

5/25許銘傑、陳雁風、劉品辰（以上教練）、藍寅倫、馮健庭、楊家勝、張閔勛、林子崴（二軍）、陳冠宇、梁家榮、林澤彬