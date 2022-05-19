新冠肺炎疫情持續影響職業運動賽事，樂天桃猿隊上周二軍球員確診與隔離，本周一軍球員也確診，為了讓一軍賽事正常進行，球團從二軍調派人力協助，因此二軍正規人力無法進行賽事，獲聯盟同意5月20日和22日兩場停賽。

以下為中職官方公告全文：

樂天桃猿隊二軍上週受疫情影響，多名球員確診與隔離，加上本週出現一軍球員確診，二軍球員遞補上一軍。二軍正規人力無法正常進行比賽。球團今日向聯盟提出申請5月20日、5月22日兩場二軍比賽停賽，聯盟同意該兩場二軍比賽停賽。