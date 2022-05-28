樂天桃猿28日公布新增5名一軍球員快篩陽性，另外總教練曾豪駒也出現身體不適症狀，快篩後也呈現陽性，成為中職第2位染疫的總教練，而猿隊這2天與統一獅的比賽已因疫情停賽，至於下周猿隊的比賽是否進行？聯盟表示，下周的比賽狀況是否正常後續會再評估

統一獅之前多位一軍球員陸續確診，球隊先將總教練林岳平列為密切接觸者，主動進行自主隔離，隔離3天中每天進行快篩，在16日晚間快篩呈現陽性，隔天PCR結果出爐，「餅總」也成為中職首位確診的總教練。

而近期疫情大爆發的桃猿今天再新增5名球員快篩陽性，分別為投手游朝惟、賴鴻誠、黃偉晟，野手邱丹、陳晨威，曾豪駒同樣也快篩陽性，成為聯盟第2位染疫的教頭，另外1位一軍隨隊職員也出現症狀，快篩呈現陽性。

猿隊表示，目前皆已安排進行PCR門診並依規定通報聯盟，今全隊將移動回到西部，開始進行相關人員隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理。