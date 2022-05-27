味全龍布里悍先發因雨延後了2天，雖然在2局上挨富邦悍將葉竹軒2分炮，但他很快回穩，最終繳出5.2局失2分的好投，加上打線在4局突破威迪茲，龍隊以5比2逆轉。

布里悍賽前累積86.2局未挨轟，但在今天2局上1出局紀錄「破功」，被葉竹軒敲出左外野全壘打，初登板未挨轟局數停留在88局，雖然先失分，但打線在4局給予火力支援，單局攻下5分逆轉，也讓布里悍拿下本季第3勝。

原本布里悍在周二就要先發，但因雨延後至今天才登板，對先發投手調整是一大考驗，「今天一開始的投球節奏的確沒有辦法掌握到最好，但後面漸入佳境，野手也幫忙抓了幾個關鍵出局數。」

談到被葉竹軒敲來台首轟，布里悍坦言是失投球，被打到當下就知道留不住，還講了好幾次「可惡」，「他是我認定中職很好的選手之一，很可惜今天的場地，投手丘沒辦法踩得很好，滑球沒辦法像過去掌握的那麼好，那球我投得很糟就被他逮中了。」

此役布里悍用103球投5.2局，投出5次三振、1保送，被敲7支安打失2分，獲選單場MVP，賽後站上頒獎台熱舞時，3個兒女也一同加入，「這是我第一次在賽後跟孩子們一起在台上跳舞，過去在韓職時，他們只有陪我一起訪問，我很享受這樣的經驗。」

布里悍笑著說：「其實我那時不知道自己在幹嘛，但光看到孩子們很投入，他們很愛跳舞，從開賽跳到現在，這讓我很感動，這絕對會是我跟孩子們很特殊的經驗之一。」

布里悍也提到，身為一個職棒球員又是老公、爸爸角色，在現在這樣的疫情下的確不容易維持，「能在台灣找到舞台，又能帶著家人一起，拿下MVP、被認可，孩子們又能一起在台上跳舞，這讓我非常感動。」