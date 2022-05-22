統一獅22日作客天母，推出洋投布雷克先發，代總教練高志綱也透露先發捕手將是陳重羽，而非近期表現亮眼的柯育民，他說：「有跟布雷克聊過，他說2個捕手都差不多，上一場主要是自己沒投好，跟捕手沒有太大關係。」

由於主戰捕手林岱安確診，15日改由陳重羽負責蹲捕，結果布雷克面對樂天桃猿先發5.2局被敲11安打、包含3轟，最終狂失7分吞敗收場，去年的勝投王本季4場出賽至今1勝難求。

今天獅隊再推出布雷克，捕手同樣由陳重羽擔綱，高志綱說：「有跟布雷克聊過，他說2個捕手都差不多，上次那場比賽他沒有責怪隊友，單純是他自己沒發揮好，加上剛好育民連續出賽4場，腳又有點不舒服，就讓重羽蹲。」

去年布雷克整年都是跟林岱安搭配，上次「雷羽配」已是2020年，但兩人合作表現也不理想，被打擊率高達6成52。高志綱表示，陳重羽已經1年多沒跟布雷克搭配，他說自己還是有一些還可以更好的地方，「有跟重羽聊過，他覺得自己有一些地方沒注意到，也很積極的要做修正。」

獅隊考量下周也不會用到古林睿煬，在昨天就先把他降下二軍，今天拉上張肇元，這也是他生涯首度升上一軍。