新冠肺炎本土新增6萬5794確診者，中華職棒統一7-ELEVEn獅隊既味全龍後也面臨隊職員確診考驗，上周出現幾位球員陽性確診，總教練林岳平立即列為密切接觸者，主動進行自主隔離，3天後昨（16）晚林岳平快篩陽性，球團球團立即安排PCR檢測，今天（17日）PCR檢測報告呈陽性確診，是中職這波疫情首位確診的總教練，球團也依防疫相關規定進行隔離，並由首席教練高志綱暫代一軍總教練。

以下是統一獅隊公告全文：

上週六，獅隊上週出現幾位選手陽性確診，球隊當下即針對總教練林岳平列為密切接觸者，主動進行自主隔離，自主隔離三天，每天均進行例行快篩檢驗，昨晚林岳平快篩呈現陽性，球團立即安排PCR檢測，今日PCR檢測報告呈現陽性確診，球團也依防疫相關規定進行隔離，並關心瞭解總教練林岳平身體並無大礙，感謝各界關心。目前總教練一職由首席教練高志綱暫代，而上週日牛棚教練羅錦龍快篩陽性，經PCR檢測確認呈現陽性，目前也持續進行隔離中。

今日賽前球隊針對選手進行全面快篩作業，新增陳鏞基、施冠宇快篩陽性，目前也正常程序安排進行PCR檢測，確認後續狀況，目前快篩陽性者已自主管理，靜待PCR結果出爐。

今日上午球團為提供教練、選手及球迷安全無慮的環境，針對台南棒球場場內、場外持續進行清消作業。球團也密切關注教練、選手身體狀況，並提醒選手落實勤消毒、戴口罩，做好自身防疫，避免疫情擴大感染。