味全龍21日迎回4野2投主力歸隊，多名因「疫情隔離名單」上一軍支援的球員也必須回到二軍，其中包含近期表現不俗的曾傳昇，總教練葉君璋解釋，主要考量他還年輕，身體成熟度還能更好，不希望他一、二軍上上下下。

曾傳昇這次因疫情隔離名單上一軍，出賽4場13打數敲出5支安打，貢獻5打點、6得分，也跑出3次盜壘成功，打擊率3成85，守備部分也穩定發揮，22次守備機會沒有發生失誤。

不過這次異動，龍隊將曾傳昇回到二軍，葉總說：「曾傳昇沒有太大問題，主要是他還年輕，覺得他的身體成熟度可以更好。他算是還沒「完成」的好選手，這樣的選手不要上上下下，他在一軍可能沒辦法每天先發，讓他去二軍可以訓練更紮實。」

過去葉總曾點出曾傳昇的打球態度問題，但對於這次他在一軍的表現給予肯定，「他這次上一軍真的表現很好，在球隊有需要時表現出來。這次讓他去二軍只是覺得他需要更好、更完整的訓練。」

這段主力缺陣的時期，龍隊其他球員也努力補上缺口，葉總也點名隊長吳東融，「他在（李）凱威在的時候機會比較少，但這幾場也是有發揮，之前他的傳球比較不像他該有的樣子，如果他能改善傳球也就可以守游擊，這樣出場機會會更多。」