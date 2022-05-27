樂天桃猿27日起原定將移師花蓮與統一獅進行3連戰，不過陣中疫情狀況沒能轉好，今日新增2名一軍球員可解隔離，但仍有2名隔離期滿的球員快篩陽性，總計一軍隔離人數尚有15人，達到疫情停賽標準，今天的獅猿戰延賽，補賽日程另行公告。

猿隊近兩日疫情再升溫，25日新增3名教練、4名一軍職員及球員藍寅倫、馮健庭、楊家勝、張閔勛、林子崴（二軍）、陳冠宇、梁家榮、林澤彬，昨天更是單日3度更新疫情情況，再添余德龍、黃子鵬、王躍霖、許峻暘4名一軍球員。

昨天原本18日首波確診的球員可解隔離，不過仍有2名球員快篩陽性，也讓猿隊一軍隔離人數達到17人，與中信兄弟在台東的比賽延期。今天原本寄望第2波確診的馬傑森、郭永維、邱駿威（二軍）可解隔離、將人數下修，但聯盟公告，目前仍有2名隔離期滿的選手快篩呈陽性，目前仍有15人遭隔離，達到領隊會議停賽標準。

以下是聯盟公告：

【5月27日例行賽延賽公告】

截至昨天為止樂天桃猿共匡列17名一軍球員，今日（5/27）新增2名一軍球員解隔，但仍有2名解隔期滿之選手呈快篩陽性，統計ㄧ軍隔離人數尚有15人，達領隊會議疫情停賽標準，今日（5/27）花蓮賽事將依防疫應變執行計畫延賽，比賽日程另行公布。