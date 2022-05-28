中信兄弟28、29日舉辦「霹靂兄弟之魔吞傳奇」主題日，賽前邀請金曲歌后黃妃開球，她也帶來3首膾炙人口的歌曲，嗨爆洲際棒球場。

這是黃妃第2次為職棒隊開球，上次是2017年8月5日為統一獅擔任開球嘉賓，雖然已有開球經驗，但黃妃站上棒球場仍感到有些緊張，除了賽前加緊腳步練習外，在家自己也有偷練一波，「主要是第一步踏出去要站穩一點。」

對於這次開球表現，黃妃認為還需要再加強一點，「可能我臂力比較不好，還是這次有站遠一點，但還不錯，看到這麼多球迷也讓我覺得很嗨。」

開球前黃妃先帶來3首膾炙人口的歌曲，像是「追追追＋非常女」組曲、「恨世生」、「see you阿囉哈」，讓現場球迷聽得如癡如醉。這次她選擇穿上「2」號球衣，黃妃解釋，是象徵著2度獲得金曲獎肯定。

今年黃妃也有入圍金曲獎「最佳台語女歌手」，黃妃也希望能夠再鍍「金」成功，這樣下次如果還有機會再來球場開球，球衣背號也能一直往上加，「希望能夠3、4、5這樣一直升上去。」

黃妃表示，近期自己較沒有時間看球，但家人對中職非常著迷，「他們比較常在台南、高雄看球。我認識的像是陳義信、陳金鋒、葛雷諾、路易士這些人，以前也覺得洪一中很厲害，蹲這麼久腳都不會麻掉。」

金曲歌后黃妃賽前為中信兄弟獻唱、開球。（中信兄弟提供）