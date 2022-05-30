聯強(2347)周一股東會，會後採訪談論營運，聯強發言人杜書全表示，四大產品下半年也還是看好，IT商用最看好，今年營運再戰新紀錄，今年獲利增幅也有望高於營收成長。強打MSP客製化APP，目前已經有400多個客戶導入此系統。對於大陸的市場的機會，看好大陸新基建，積極投入數位化，公司配合大陸國產化，大陸國產品也占超過一半相當大的比重。

如何看待全年營運，聯強發言人杜書全表示，第一季表現不錯，四月有逆風落後，第二季應該有挑戰，但大陸封控慢慢解除，下半年相對旺季，預期看到新的產品推出，供貨上下半年缺貨問題緩和，甚至期望不缺貨，而供貨順暢後，商業案子就可以一一驗收，下半年看法樂觀。四大產品下半年也還是看好，IT商用最看好；IC元件主要近期因為MSP，合作新模式帶動新商機、新商務模式，生意也持續拓展；手機方面，過去因為華為手機海外市場不再銷售，但公司業績占比僅4%，已影響不大；消費性產品對通膨影響比較大，對這個領域是較有挑戰。法人認為，因為數位化、經濟規模效應，今年本業營收、獲利成長進一步成長可期，扣除美國新聚思會計原則上，今年營運再戰新紀錄。而聯強費用成長管理良好，內部費用管理上不是用比率管理，是用絕對金額，營收成長，費用並沒有相對比率成長，所以獲利成長就會高於營收增長，今年獲利增幅也有望高於營收成長。

在業績躍進的同時，聯強也順利展開策略轉型計畫，以「營運服務平台(Management Service Platform，MSP)」重新定位本身在供應鏈當中的角色定位與價值發揮，MSP效益預估今年會開始發酵，為公司業績增長注入新的動能，在科技產業供應鏈的生態與商業模式持續演變，也提供多元化的解決方案。MSP即利用本身資訊串聯整合能力，整合內部各項營運管理機制，並擴大結合供應鏈上下游廠商、協力廠商、不同專業領域的異業夥伴等，為客戶提供各種商機開拓服務、商務運作服務、分析管理資訊服務等。

MSP最主要是整合功能，整合服務重要資訊能夠透過數位資訊即時傳送，服務上游下游，用API對接公司庫存與客戶銷售的資訊整合，資訊又可以給供應商，了解到通路庫存、銷售狀況，並執行重要市場決策，進而開拓市場，採取數位化串聯模式發揮效果。

而未來聯強通路的整合重點為對接APP，某種程度就要改變一些人的習慣，調整公司同仁的訊息判讀跟溝通整合，並不斷去引導客戶跟供應商體驗該平台和其效能，一步一步拉攏體驗過程，並做客製化APP給客戶，以公司良好數位技術，整合服務各行各業都有的概念，聯強總裁暨總經理杜書伍表示，目前已經有400多個客戶導入此系統。(2-1)