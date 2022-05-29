研揚(6579)召開股東會，通過承認公司110年度盈餘分派案，每股盈餘分配之現金股利2.6元、資本公積發放之現金0.5元，共派利3.1元，以上周五收盤價79.8元計算，現金殖利率3.88%。

研揚全面改選本公司董事案，共計8席董事及3席獨立董事。董事當選名單為，瑞海投資代表人莊永順、李英珍、莊富鈞，華碩(2357)代表人施崇棠、曾鏘聲、許先越，以及廣積(8050)代表人林秋旭、陳友南；獨立董事為顏大和、陳坤志、林秀戀。任期屆滿，全面改選董事，董事會選任董事長，由莊永順續任。

研揚表示，雖然疫情還是持續影響我們的生活，但大家已經愈來愈適應在疫情下的生活方式，很多客戶的專案也重新啟動，市場漸趨活絡。然而，缺料狀況雖有改善，但供貨還是相當不穩定，仍然處於供不應求的狀況。大陸與美國的衝突，也讓兩邊的市場差異越來越大，如何兼顧大陸以及大陸以外的市場，將會是一個很大的挑戰。111年是研揚成立30周年，這30年來，研揚一路穩定成長、年年獲利，不負股東的期望。展望111年，由於零件交期很長，很多客戶都下長單，訂單能見度較往年為佳。同時，疫情及缺料也帶給我們一些商機，預期111年將會是一個穩健成長的一年。

研揚經營方針，深耕既有市場，持續開發新產品，專注經營零售、製造、網路安全、智慧城市及醫療市場。公司也積極發展人工智慧邊緣計算平台市場，結合合作夥伴，形成完整的生態系統，成為人工智慧邊緣計算平台的領導廠商。並且透過合資、併購進入新市場或擴大市佔率。

研揚重要策略，掌握COVID-19疫情商機，開拓檢測、居家工作、自助服務的生意機會。因應全球缺料狀況嚴重，半導體及零件廠商大力投資擴廠，積極拓展半導體及電子生產設備客戶。公司協助人工智慧開發商，成功完成人工智慧專案，加速人工智慧成長。公司也提早備料，解決缺料問題，縮短訂單交期。而因應中美衝突，成立研揚中國研發中心，開發符合本地需求的產品。

研揚長期發展策略，人工智慧及物聯網是市場發展趨勢，人工智慧的技術愈來愈普及，應用層面也愈來愈多元。研揚擁有優越的嵌入式設計能力、以不斷創新作為產品發展主軸、以客製化服務作為核心競爭力、同時以優越的品質作為對客戶的承諾。