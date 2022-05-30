記憶體旺宏(2337)、南亞科(2408)在股東會述說後續營運樂觀看法，逐步甩開封控影響，三大法人力挺下，股價隨大盤吹響反攻號角，晶豪科(3006)利基型記憶體預估第三季需求顯著成長，周一外資、投信持續買超下，人氣匯集激勵股價突破110元區間震盪，強勢收漲6.03%報123元，站穩月線之上

晶豪科110年度盈餘分配之現金股利每股8元，於6月15日股東會通過派利案，公司股價從3月中下旬的180.5元波段高點一路下滑，2個月下跌超過3成，現金殖利率也逾6.5%。

晶豪科首季營收、獲利仍雙創同期新高，獲利9.57億元，季減16.56%、年增48.83%，基本每股盈餘3.41元，符合預期。晶豪科預估利基型記憶體第三季需求才會顯著成長，今年整體毛利率，法人預估目前大致與首季相當，但疫情、通膨、升息等變數仍多，不過若長短料狀況逐漸緩解，有利於後續客戶拉貨之動能，今年營收可望持續創新高。

晶豪科利基型記憶體最終端運用，廣泛應用，預計會調整價格，但幅度不大，原本預計第二季市場狀況好，但受到地緣政治、通膨、大陸封城因素，第二季跟第一季相差不遠，預計第三季需求才會顯著成長。今年在利基型產品與美光仍有合作簽約機會，跟美光簽的LTA已經開始出貨。

而大陸封城狀況，會使交貨期程拉長、費用增加，但依客戶需求，公司提早因應，而且目前封城狀況已漸緩解，狀況可望越來越好。若下半年封城結束，公司表示，記憶體WiFi 6、網通等應用後市可期。