新光金控旗下元富證券子公司元富投顧，獲CMoney第二屆《金曜獎》最佳研究報告獎之盈餘預估準確獎第一名，顯示元富投顧研究報告的穩定性與可靠性，對公司及元富證券客戶，其投資決策均產生實質的貢獻度。

CMoney金曜獎是為了促進投資法人機構研究報告準確度的提升，並藉由CMoney的評審，提供投資人在選擇研究報告上有更多的參考依據。最佳研究報告獎共分為「盈餘預估準確獎」與「報酬預估最佳獎」2個獎項。「盈餘預估準確獎」根據CMoney獵報系統，就2021年1月1日起至2022年3月31日內各家研究報告預估公司EPS與實際公告後的EPS相比，評選出誤差值最小的前5名，得獎者分別為元富投顧、富邦投顧、凱基投顧、統一投顧及元大投顧。

元富投顧鄭文賢總經理表示，元富投顧注重團隊合作戰力的發揮，研究報告從研判總體經濟方向、掌握產業景氣脈動到公司營運動態，研究員透過強而有力的整合平台，慢慢塑造出元富投顧團隊的觀點（House view）。

不僅如此，研究員更勤於拜訪公司、參加各項研討會；每日晨會討論、每週投資會專題研討；專注法人客戶簡報，更加了解市場熱門議題。對元富投顧研究員而言，就像在一個穩定的系統自動運轉，日積月累紮實培養重視基本功的高素質研究員，目前元富投顧研究員平均年資在10年以上，質優且穩定。

鄭文賢進一步指出，以台股基本面而言，今年GDP成長率約在3.5～4％，表現穩健；目前市場擔憂在美聯準會（Fed）強力收縮資金後，下半年全球景氣放緩，可能因此金融市場開始出現消風狀況。

對投資人而言，今年在投資態度上須轉趨謹慎，尤其加上俄烏戰爭進一步加劇通膨壓力，以及中國對疫情維持封城清零思維，國際政經變數讓市場更加難以預測，在行情研判上也更具挑戰。

在類股選擇上，電子股仍是多數投資人投資重心，高效能運算（HPC）、車用電子需求依然強勁。原物料價格居高不下，相關類股可選擇鋼鐵類股與散裝航運。面臨即將來到的下半年解封潮，航空、旅遊、戶外運動鞋、高爾夫球產業將可受惠。