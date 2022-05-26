台灣高鐵（2633）26日召開股東會，董事長江耀宗致詞時表示，去年台灣高鐵整體運量受到疫情影響，雖然較前一年減少24.07％，但公司積極開源節流，110年受惠節流成本金額超過20億元。在歷經疫情後，也更加深切體認，必須讓開源節流成為台灣高鐵DNA的一部分，以追求公司穩健經營及永續發展。

此外，他也指出，高鐵自掛牌上市以來，2016年迄今，台灣高鐵已提前清償聯貸本金達1,307億元。有效節省利息支出、在當前量化緊縮貨幣政策、地緣政治等因素造成全球及國內總體經濟市場供需巨幅波動下，過去的種種努力已有效降低公司龐大負債部位所面臨的潛在財務風險，證明台灣高鐵節流有成，也讓台灣高鐵對於因應疫後新局的能力與準備深具信心。

另外，台灣高鐵自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」以來訂下維修物料本土採購5年倍增的目標，江耀宗也宣布已經提前達標。

統計至3月底止，台灣高鐵本土化維修物料占比達35.1％，預估今年底更將達到36.2％，整體達標率較當初所訂30％目標值大幅超過兩成。