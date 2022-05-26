高爾夫球產業迅速復甦，無畏疫情衝擊，逆勢成長，鉅明（8928）去年合併營收和每股淨利，都創下歷史新高，鉅明26日股東常會通過配發現金股息2.50元，總經理蔡昌均樂觀看待今年可望勝過去年。

鉅明2021年度合併營收30.89億元，淨利2.39億元，每股稅後盈餘4.70元，26日召開股東常會，通過配發現金股息2.50元。

總經理蔡昌均表示，鉅明2021年合併營收和每股淨利，雙創歷史新高，今年第一季營收8.58億元、每股稅後盈餘2.02元，都超出預期目標，雖然第二季營運會稍為緩和，但，第三季和第四季因有明年的新品訂單的效應，今年營運可望超過去年。

蔡昌均指出，鉅明今年的訂單，已經滿到年底，如果國內疫情在6月份可以獲得控制，因應客戶出貨的產能，就能順利開出，由於海運缺櫃目前已無影響，因此，國內疫情變化將是鉅明產能是否順利開出、順利出貨的觀察重點。

至於美國升息、通貨膨脹、以及俄烏戰爭等因素，雖是觀察項目，但，他說，並不明顯，雖然通膨因素導致「什麼東西都變貴了」，購買高端產品的消費因而減少，不過，全球高球人口市場已經變大，高球用品銷售還是很多，訂單仍強，唯一的變化是，不再像去年一樣，每家都一飛沖天，而是逐漸回歸基本面。

蔡昌均表示，鉅明目前平均每月產能大約在8萬支到10萬支之間，鉅明在和發產業園區的新廠，因國內缺工嚴重，進度有些不如預期，因此，可能要到明年才會有機會，逐步開出產能，屆時，鉅明產能最高可望增加20％左右。