戴爾科技（Dell Technologies Inc）上季營收獲利表現以及本季展望均優於市場預期，企業為了採取混合上班模式，大舉採購該公司的桌上型和筆記本型電腦。受此激勵，戴爾周四盤後股價大漲11.54%，報49美元。

由於企業投資遠端工作設備，以及消費者進行設備升級，過去幾季以來，戴爾的產品和服務都擁有強勁需求。

戴爾公布，第一財季（截至4月29日）營收為261.2億美元，經調整後每股盈餘為1.84美元，優於分析師預估的營收250.4億美元、每股盈餘1.39美元。

戴爾的硬體部門—客戶解決方案集團（CSG），第一財季營收年增17%。其中，商用PC部門營收年增22%，為120億美元。

CFRA Research資深股票分析師Angelo Zino表示，我們認為這應該與戴爾偏重售價較高的商用PC有關，而已經承受大多數壓力的Chromebook業務則占比最小。

惟該公司亦表示，上季全球晶片短缺和供應鏈中斷造成的衝擊，因為中國硬封城而加劇。

戴爾共同營運長Jeff Clarke在財報發布後的法說會上表示，考量當前的需求情況和整個產業面臨的供應鏈挑戰，我們預期至少一直到第二財季，積壓訂單仍將居高不下。此外，我們預期零組件成本將推升通膨，而物流成本到第二季仍將維持在高檔。

戴爾預估本季營收將介於261億～271億美元，經調整後每股盈餘介於1.55～1.70美元，優於分析師預估的營收256億美元和調整後每股盈餘1.47美元。