融程電(3416)周五召開股東會，會後舉行媒體記者會，融程電董事長呂谷清表示，第二季營收預估會比去年同期好，與第一季預估會有個位數成長，今年上半年也可望會個位數年增。但缺料仍是個大問題，第三季挑戰較大。

融程電呂谷清表示，今年第一季營收成長不大，且在兩岸疫情之下，5月營收、生產力恐怕不妙，不過下個月可望補回來，第二季會比去年同期好，與第一季預估會有個位數成長，今年上半年也可望會個位數年增。缺料仍是個大問題，目前仍缺電源轉換IC、保護IC等料件，限縮今年上半年的成長。第三季則認為挑戰較大，端看料況如何，以目前狀況來言，第三季過後出貨有成色，第四季營運應該不弱，下半年可望樂觀以待，靜待料況臉色，公司也看好2023、2024年可望出貨高峰，2024年力拚卓越績效。

融程電目前訂單能見度仍明朗，訂單出貨比(BB Ratio)超過1以上，也沒有看到客戶砍單或是Overbooking的狀況，而價格已經反映上漲成本，今年毛利率估與去年持平。

呂谷清提到，今年德國還是很多員工在家裡上班，生產力調整沒有這麼快，加上航運費用成本、通膨、俄烏戰等因素，訂單確實有阻礙，但上述情況明年可望改善。公司也預估2024年會搬至新的營運總部，至於擴增生產線，董座認為，也有再找適合的，若年產值50、60億元，會更加積極。