CIS廠亞泰(4974)股東會通過每股配息4.3元，並完成董事改選，亞泰總經理吳淑品表示，今年第2季營收與去年同期持平，毛利率應該會比第1季好。

亞泰影像今天舉行股東會，亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，產品應用以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商，受惠於客戶訂單穩定，亞泰今年第1季營業毛利為1.54億元，毛利率為15.26%，營業淨利為1.04億元，稅後盈餘為1.25億元，年增34.85%，為108年第3季以來新高，每股盈餘為1.73元。

近期大陸疫情延燒封城停工，通膨、原物料漲價，以及船運緊張，吳淑品表示，品牌廠較去年度保守，且4月緬甸廠因潑水節工作天數減少，預估第2季營收與去年同期持平，毛利率則可望比第1季好。

亞泰將大陸深圳及緬甸兩個廠區產能擴增至年產能3800萬套，其中深圳廠月產能190萬套，年產2280萬套，緬甸廠月產能130萬套，年產能1560萬套，如果營運效益拉升，預期今年總產能可達4000萬套，亞泰預估，今年資本支出約5000萬元，主要用於自動化。

亞泰2021年合併營收為41.91億元，年增5.06%，稅後盈餘為4.25億元，年增13.69%，每股盈餘為5.87元，今天股東會通過每股配息4.3元。

亞泰今天股東會也完成董事改選，新任董事為：亞洲光學代表人賴以仁、遠鋒投資公司代表人賴俊豪、吳淑品、吳森泉、陳武男、張志勝、徐瑞昌。

亞泰董事長賴以仁之子賴俊豪正式進入董事會，吳淑品於日前法說會表示，賴俊豪擔任董事長特助超過10年，在大陸廠區服務，對公司營運背景有相當了解，加入董事會有助於公司永續發展經營。