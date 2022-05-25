三商家購(2945)股東會通過每股配發現金股息2.59337942元，並完成董事改選。

三商家購今天舉行股東會，台灣自2021年5月中爆發較大規模本土疫情，政府實施三級警戒，民眾生活重心以社區為主，外食族大量改為在家烹煮自理，大幅提升以社區便利超市自居之美廉社業績，雖菸酒飲料等滿足個人需求之便利型商品業績略為衰退，但與家庭需求相關之食品類商品營收卻大幅提升，且全年度既有店業績平均較去年同期成長。惟疫情造成各行業數位化程度加速，零售業亦被此浪潮所影響，結構性地改變消費者的行為模式，造成外送業務及線上購物之興起，三商家購除於2021年開始引進兩大外送品牌外，亦於年底與知名電商網站合作，提供店到店寄取件服務，因應後疫情時代民眾與病毒和平共處下的消費變革。

在三商家購持續調整經營模式下，三商家購2021年合併營收139.85億元，較2020年成長5.77%，合併稅後盈餘為1.94億元，較2020年成長6.89%，每股盈餘3.21元，資產報酬率及股東權益報酬率分別為3.93%及12.06%。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為：三商家購投資控股公司代表人陳翔玢、陳翔立、翁維駿、邱光隆、日商住友商事株式會社代表人角谷真司、宮田佑馬；獨立董事為林再林、蔡孟霖、黃銘傑。

三商家購第1季稅後盈餘為299萬元，每股盈餘為0.04元；累計前4月合併營收為42.54億元，年增0.25%。

為因應市場需求持續擴增，美廉社與供應商維持彈性友好且緊密關係，確保庫存量能和配送的準確性；計畫透過增建物流與設備自動化來提高作業效率，目前物流可支援1000店，未來亦將規劃設置第二、三倉，選址將在北部與中南各一，有效支援未來發展規模需求。

除了以核心品牌美廉社販售民生用品外，自109年12月取得三友藥妝(品牌Tomod’s)45%股權後，為深化與藥妝之合作，又於今年4月額外購得6%股權，對三友藥妝已取得股權過半之控制，將於111年第2季將該公司併入三商家購合併報表；三友藥妝開店定位於三商家購正式入主後重新調整，逐漸由觀光區、商業區之經營模式改為社區化經營，雖目前該子公司尚在虧損中，經過一年多整改優化，虧損逐漸縮小，目前已與美廉社合作開設複合店並增加美廉社各店中個人清潔用品或營養保健品，強化美廉社之差異化策略，同時提升共同採購能力。