杭州是許多大陸直播主的發源地，2020年為杭州直播電商最鼎盛的一年，該年直播主從業人數高達123.4萬人，不過，這波熱潮似乎已臨近尾聲，2021年大陸直播電商市場規模年增速「斷崖式」下降，僅達37％，而此前兩年分別高達226.2％和121.5％。

「九堡」是多數杭州主播起家的地方，2019年直播電商商機興起時，杭州迎來了一場大規模的遷徙運動，超過50萬人從大陸各地湧入杭州，其中很多人是湧向九堡。

不過，大陸電商的熱潮卻沒有持續太久，據大陸市場調查機構「智研諮詢」梳理，2021年大陸直播電商市場規模增速出現斷崖，年增速僅為37％，而此前兩年分別高達226.2％和121.5％。

此外，作為大陸電商行業兩大巨頭的阿里巴巴和京東，兩大公司2021年財報顯示，2021年京東淨虧損了52億，而阿里巴巴平台收入也下滑了75％。

大陸一名直播主小桑表示，自己第一次到九堡的直播公司面試時，辦公大樓被不同公司分割成了大大小小的直播間，直播主們幾乎都是年輕漂亮的女孩們，在鏡頭前賣力地推銷衣服、鞋子、包包等。但僅半年後，小桑所在的30人部門，已經全部離職。2021年後半年開始，大陸大大小小的直播電商公司紛紛傳出裁員消息，「尋找新的出路成為直播主日常」。