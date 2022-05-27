PCB設備廠群翊(6664)股東會通過每股配息4.9元，受惠於高階PCB及載板設備需求強勁，群翊下半年展望樂觀，群翊表示，目前訂單相當熱絡，下半年最重要是如何消化訂單，預估今年業績可望較去年兩位數成長。

群翊今天舉行股東會，群翊主攻PCB乾製程設備，包括：塗佈、壓膜、熱風、熱板等乾燥與曝光，以及自動化整合等專業製程設備，設備應用產業涵蓋PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板等，半導體先進封裝帶旺ABF載板設備，群翊針對ABF製程推出RGV自動烘烤系統，可以提供烘烤全自動化，獲得客戶青睞，成為公司營運成長新動能。

群翊110年營業收入為19.11億元，較109年營業收入增加約18.42%，稅後盈餘為3.36億元，每股盈餘為6.12元，今天股東會通過每股配息4.9元。

受惠於載板廠及高階伺服器PCB擴產需求強勁，群翊今年第1季稅後盈餘為1.41億元，年增42.64%，每股盈餘為2.57元，累計前4月合併營收為7.29億元，年增24.46%。

群翊表示，目前訂單相當熱絡，下半年最重要是如何消化訂單，整體訂單能見度已達明年下半年，預估今年業績可望較去年兩位數成長。