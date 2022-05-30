IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)2022年第二季營收雖略受兩岸疫情影響，但公司續拚毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利率「四率四升」，隨著載板新產能逐步開出帶動產品組合優化，維持全年「四率」逐季成長目標不變。

南電股價25日下探363元的9個月低點，2個月來修正幅度達33％，近日止跌緩步回升，今（30）日開高後帶量續揚5.71％至398元，截至午盤維持逾4％漲幅。三大法人上周合計賣超1001張，但27日已反手回補980張，其中外資上周買超3796張，呈現土洋對作態勢。

南電發言人呂連瑞表示，中國大陸封控干擾物流運輸，昆山廠受供應鏈長短料問題影響生產，對4月合併營收影響約15％。不過，目前昆山廠已完全恢復正常生產，5、6月營收將優於4月，在產品組合可望優化下，仍努力朝連9季「四率四升」方向努力。

呂連瑞指出，目前較需要觀察的是客戶端需求變化，主要由於部分OSAT廠受封控防疫影響，員工因而離開昆山返回老家，筆電、手機等產品需求據客戶反應亦有受到一些影響。不過，這2樣產品在南電的營收比重甚低，因此影響較小。

就產品應用來看，南電以網通貢獻比重較高。呂連瑞指出，此部份屬於長期布建需求，受俄烏戰爭及地緣政治影響相對較輕，需求反有增加趨勢。電腦應用的主要客戶較著重在高階、商用、電競產品，需求受影響不大、預期可維持。

至於消費電子產品影響則較大，如近期面板需求下滑，影響驅動IC相關產品需求，但呂聯瑞指出，這部分為公司毛利較低產品。另外，車用及高速運算（HPC）產品比重將持續提升，前者估自7～8％提升至近10％，後者則受惠AI及商用等高階需求仍然強勁。

產能擴建方面，呂連瑞表示，樹林廠一期、昆山廠二期的新ABF載板產能擴建目前正進行機台驗證，目前預期進度可望超前、均預計下半年開出投產，預計明年首季放量，而昆山二期開出時間會略快於樹林廠。

呂連瑞指出，ABF載板目前仍呈現供不應求狀態，交期亦與先前相同，尤其是大尺寸高層數產品。南電今年ABF載板產能已增加10％，全年ABF載板產能估增20％、明年達30％，加計昆山廠今年開出BT載板新產能20％，使集團整體產能估增15～18％。

投顧法人認為，雖然近期終端需求開始趨緩，但ABF載板今年仍嚴重供不應求，多層數、大面積趨勢有助消耗更多產能及提升平均售價（ASP），後市仍維持正向看待。不過，近期昆山廠仍可能遭遇物流不順問題，短期仍暫時給予「中立」評等審慎觀察。