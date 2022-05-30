上海解封、消費刺激政策、以及新冠mRNA疫苗/新冠藥物的獲批可望成為紡織業復甦的催化劑。紡織股今早由下游的成衣廠帶動反彈，儒鴻(1476)、聚陽(1477)及台南(1473)等都力守紅盤。

儒鴻日前法說，公司說明大客戶Nike上修第四季訂單，全年成衣出貨量也將成長，再度上修展望。Nike身為旗艦品牌，對市場終端看法，勢必也會讓其他品牌或是通路商做為對未來的參考指標，會不會跟進上修訂單值得觀察。儒鴻印尼廠成衣新產線第一期在今年第一季投產，第二期也會在今年6月投產，預估產能會增加200萬件以上。儒鴻指出，印尼廠新產能開出的成果，下半年對公司會有較明顯的貢獻。

聚陽首季EPS為3.69元寫單季最佳，其中，毛利率26.1%，也是歷史新高，也反應公司轉型有成，運動機能產品比重提升。聚陽今年在越南、印尼、柬埔寨，都會在現有產線加碼增加產能。其中，越南生產基地去年產能有598萬打，今年預計增加到710萬打；印尼生產基地產能規模去年有631萬打，今年預計有655萬打；柬埔寨去年有332萬打，今年將擴大到364萬打。

台南首季EPS為0.77元，較去年同期倍增，毛利率為16.21%，營益率為4.35%。今年前4月營收為27.7億元，年增33%。台南揭露前10大股東最新名單，中環(2323)持股8.75%，其次為高青環球持股8.6%，中嘉國際持股6.47%。中環負責人翁明顯和高青環球負責人楊青峰（台南董事長）為姻親關係。