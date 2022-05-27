台灣橙田建築羅耕甫與光境玻璃合作推出設計作品「光之國度」，原創設計受到國際肯定，作品將於今年10月前往紐約時代廣場展出，全球首展搶先在台南舉行，5/27~5/29日在台南文化中心正門前廣場進行為期3天的展覽，希望能與台南民眾分享新科技建築材料的未來發展想像。

2022年美國紐約Archtober「建築十月」Design Pavilion設計展即將展開，台灣唯一受邀的建築作品「光之國度」玻璃館，預計10/22~10/30於美國紐約時代廣場盛大展出9天。團隊決定將作品的全球首展獻給台南，27日舉辦開幕記者會，同時發表INFINITY REALM「光之國度」的設計概念，就是善用最新奈米科技、文化設計為出發點，運用節能玻璃、金屬配件、PVC等等設計完成的玻璃館，讓玻璃館產生室內、室外達到約±8℃的溫差，引領未來世代節能減碳的新指標。

台南市長黃偉哲出席開幕記者會時表示，非常開心這項受到國際肯定的原創作品，選擇在台南進行全球首展，也是目前全台灣唯一的展出計畫，讓台南民眾能夠搶先一睹「光之國度」作品風采。黃偉哲讚賞設計團隊「是台南之光」，特別是在與病毒共存的後疫情時代，各國重新走向開放，期盼各地優秀作品在世界舞台上的展出、交流，能夠療癒各地民眾的身心。

建築師羅耕甫指出，注重建築與自然環境的結合，並且強調建築設計與光影結合的自然居住生態美學，推動節能環保、環境永續是引領未來建築趨勢。「光之國度」的設計理念，是透過最新「奈米陶瓷節能玻璃」做為外牆，在玻璃材質上是一個演進，更是對地球友善的建材之一，結合科技、文化、設計，引領未來世代，讓民眾體驗運用玻璃材料，降低居家的能源消耗。

房地產業者表示，建築業一直在追求更好的建築品質，打造最優的居家環境，對於這類高節能、省成本、又環保的建材都表示高度的興趣，將在未來設計建築個案中，考慮將這樣的好建材納入規劃設計之內。

同時，展出期間，藝展單位精心規劃了蓋戳章遊「光之國度」的活動，只要打卡就能免費獲得光之國度旅程護照，出入境玻璃館體驗光之國度帶來的奇幻溫差旅程，還有機會能免費獲得精美口罩以及全球限量INFINITY REALM「光之國度」文創限定商品。(品觀點記者張雅雲/台南報導)