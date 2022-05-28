台灣第一棵愛文芒果樹大約2層樓高，將上方的芒果套袋時得架梯並小心作業。（王瓊興提供／張毓翎台南傳真）

台灣第一棵愛文芒果樹大約2層樓高，將上方的芒果套袋時得架梯並小心作業。（王瓊興提供／張毓翎台南傳真）

台灣第一棵愛文芒果樹，位在台南玉井農民陳宗德家中庭院，是由已故的「台灣愛文芒果之父」鄭罕池於1962年所引進種下，如今這棵芒果樹已60歲，即便邁入高齡，生長依舊健壯，每年持續結果。採收期將至，扣除生長不良的果實，今年順利結了296顆，陳宗德28日請來農友王瓊興將芒果一一套袋，希望它們能平安健康地長大。

1962年台灣從美國佛羅里達州引進愛文芒果品種，經改良培育後，推廣民間種植，當年，陳宗德的舅公鄭罕池嘗試在玉井種植100株，但氣候等因素，最後僅4株存活，而陳宗德家庭院的這棵愛文芒果樹，正是倖存的其中一棵，不僅陪伴著他們家族長大，也是當地芒果產業發展的見證，彌足珍貴。

「吃水果，要拜樹頭。」陳宗德回憶，蘇煥智擔任台南縣長時，為了讓大眾了解這棵愛文芒果樹的歷史，不但特別為它立牌，還舉辦推廣活動，把收成的愛文芒果拿到北部義賣，1箱5顆還賣到5000元，而至今仍是有遊客或學校團體來參觀，如果來的時候，剛好適逢採收期，他也不吝嗇分享給大家品嘗。

陳宗德說，這棵愛文芒果樹已存活60年，很不容易，以前產季能套袋的果實數量最高達1280顆，孰料88風災那年，主幹旁的分枝因受損被鋸掉後，收成量就無法再突破1280顆的紀錄，不過近幾年產量仍算穩定。今年受低溫及雨季影響，將一些小果或偽果去除後，可以套袋的果實共296顆。

王瓊興補充，這棵愛文芒果樹大約2層樓高，將上方的芒果套袋時，得架梯並小心作業才行。