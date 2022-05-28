1名女網友在臉書社團《爆廢公社》爆料，媽媽拿一罐液體告知她可以用來消毒，她噴起來感覺怪怪的，詢問媽媽得知，那罐消毒水竟是「符水」，讓她傻眼直呼：「有病喔」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，她表示媽媽幾個禮拜前裝1瓶，說是消毒用的液體在飲料罐中，她誤以為該消毒液就是酒精，某天消毒時覺得怪怪的，以為是放太久酒精揮發了，再試一次後覺得噴出來的液體很像是水，便拿去問媽媽，沒想到對方竟回她：「那是符水」，原PO大傻眼：「有病喔，消毒不用酒精用符水？」。

文章一曝光，不少網友們紛紛留言笑說：「除了消毒還驅魔」、「還可以順便收驚」、「口渴了，還可以拿來喝，神明有保佑」、「用了之後不但不會確診，連考試都考一百分」、「符水+酒精是消毒避邪」、「迷信老人真可怕」、「通常這個要三餐飯後喝才有用喔」、「會害死人欸，出門噴符水，根本沒有消毒到」。

有網友質疑原PO怎麼會看不出來是酒精來是水，她解釋因為她確診，每個東西都需要消毒，才會將酒精分裝在各個飲料罐裡面，看到這罐符水，讓她質疑媽媽是不是在搞她，但也因為此事，讓她瞬間心情很好，畢竟原PO說：「從確診到現在從來沒有這麼歡樂過」，更有網友直呼：「很像我家會發生的事」。