國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）28日受邀參加松山霞海城隍廟快篩劑發送活動，將免費快篩劑送給民眾。（趙雙傑攝）

林佳龍、陳時中誰是假想敵？ 蔣萬安這樣說

年底台北市長選戰接近，有意爭取民進黨提名的前交通部長林佳龍，近期將拋出首都願景的12大政策，被視為參選起手式，另名呼聲極高的衛福部長陳時中則尚在防疫位置上走不開，但兩人誰才是藍營的假想敵，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安不願正面回應，僅說疫情當下國人最關心的還是政府能否做好防疫。

今日是蔣萬安被黨內提名參選的第三天，他上午受邀參與松山霞海城隍廟快篩劑發送，外界認為此舉是在暗示民眾買嘸篩劑，才來聲援幫忙。不過他強調，松山霞海城隍廟在地方上是信仰中心，也非常關心地方的鄉親，今天發放6000支快篩試劑給民眾，同時也有給台北市警察分局、里辦公室，就是希望大家有充裕物資。

蔣萬安說，疫情當下，宗教扮演很重要的力量，除了撫慰人心之外，更重要的用實際行動，提供一般民眾足夠的防疫物資，像快篩試劑現在民眾非常需要，這點松山霞海城隍廟一直以來服務鄉親不遺餘力，一起攜手抗疫。

對於林佳龍提出的台北政策，以及林佳龍和陳時中2人誰才是最大假想敵。蔣萬安則避談，僅說疫情當下國人最關心的是政府能不能做好防疫工作，尤其這波疫情造成非常多民眾染疫，但政府沒有做好任何準備，就放任民眾和病毒共存，之前談超前部署根本是謊言，事後補救更是荒腔走板，所以民眾只能自理、自救、自主升為3級警戒，今天這麼多民眾一早就在排快篩，看得出來相關物資是非常不足，希望政府能看到基層民眾需求，即刻提出相關因應對策。

媒體追問，蔣批評中央防疫政策沒做好，是否代表陳時中沒資格選台北市長，他則表示，這一切民眾自有公斷，由於現階段許多民眾受到疫情衝擊很嚴重，接下來最重要的是產業的紓困、振興，他要求政府應該要做到快速、直接、好申請的政策，而非不食人間煙火的方案。