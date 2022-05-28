促進轉型正義委員會將於月底退場，卻又喊出中正紀念堂5年轉型方案，還要移除蔣中正銅像，國民黨台北市長參選人、身為蔣家後代的立委蔣萬安罕見動怒，直言本土疫情仍舊嚴峻，昨日個案數突破9萬例、死亡數來到126位，雙雙創歷史新高，難道這是政府應關心、優先處理的事嗎，更用台語飆罵「我們政府是吃飽太閒嗎？」

蔣萬安上午前往松山霞海城隍廟發送快篩試劑，對於中正紀念堂轉型議題，他曾提出更名為「台灣建設紀念館」，不過促轉會近期的規畫與他的想法大相徑庭。

他強調，中正紀念堂是所有民眾共同的記憶，也是歷史的一部分，絕對不容許個人、政黨或少數官員，任意、片面地決定它的改變，希望能夠在現有基礎下加入其他元素，但現有基礎不容更動。

他進一步質疑，更何況現在本土疫情嚴峻，昨天病例超過9萬人，死亡人數到了126位，雙雙創歷史新高，難道這是政府要關心、優先處理的事情嗎，甚至還撂出台語痛批「政府是吃飽太閒嗎？」

此外，對於對岸必須釋出善意才能續辦雙城論壇。他則說，雙城論壇是目前台灣跟對岸得以維持交流的平台，地方非常多民眾、團體都非常樂見，台北能與各個城市進行交流與互動，但在共軍擾台的前提之，不利於兩岸之間的交流，這點民眾非常清楚，北市議會之前也有做相關決議，希望能在善意狀況之下能有實質交流。