國內染疫幼童死亡數持續攀高，藝人郭彥均在臉書分享與醫護友人對話，表示「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，卻遭綠營網軍出征。國民黨立委蔣萬安晚間在臉書聲援質疑，曾幾何時在台灣連說出心裡話的空間都沒有了？

蔣萬安說，國內今天新增126起死亡個案，當中1起是兒童病例，對某些人而言，又一個孩子因為疫情逝去，可能只是數字的增加，但對家長與第一線醫護人員來說，看到越來越多來不及長大的孩子就這麼走了，怎能視而不見？

蔣萬安表示，這波疫情已有12萬兒童染疫，未滿10歲兒童染疫後重症死亡率高達十萬分之5，高於新加坡、日、韓等國；今年至今累計已有18例兒童重症，其中8例不幸病故，兒童染疫後併發腦炎問題預防，官員們真的理解家長擔憂？

蔣萬安呼籲，蔡政府應負起責任，加速提升兒童疫苗覆蓋，確保兒童醫療量能，並盡速評估讓0到6歲幼童使用唾液快篩等更方便、更容易操作的快篩方式，才能保護更多孩子度過這波疫情難關，讓家長安心。