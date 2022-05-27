中廣董事長趙少康。（本報資料照）

藝人郭彥均日前透露接到醫護朋友來訊，對方請身為藝人的他幫忙宣導，甚至邊哭邊說不曾看過這樣的醫療狀況、「很多孩子就這樣走」，該言論遭不少網友質疑真實性、紛紛在底下留言問「哪家醫院」，讓郭彥均緊急刪文，但仍有網友繼續追「問哪家醫院不行嗎」，要他別刪文！資深媒體人趙少康則聲援郭彥均，奉勸這些為了捍衛蔡政府不問是非的塔綠班們，掩蓋事實不會讓狀況變好，不要再到處散播「出征病毒」荼毒台灣。

趙少康今（27）日在臉書認為，蔡政府什麼都沒準備好，讓第一線醫護的身心狀況瀕臨崩潰，郭彥均以自己身為公眾人物的影響力替醫護發聲，呼籲所有人不要用情緒化的方式對待醫護，文末用了「我們終究會贏的」，以及「為下一代守住疫情」兩個正面跟激勵人心的hashtag作為結尾，完全沒有看衰台灣或蔡政府的意思，卻還是遭到「出征病毒」進攻。

趙少康披露，不只郭彥均被出征，塔綠班還威脅要查出郭彥均文中醫護朋友任職的醫院，郭彥均為了保護朋友，被迫刪文還道歉，新冠肺炎讓人生病，網軍散布的「出征病毒」則讓台灣人的心也病了。

趙少康強調，疫情爆發到現在，確診與死亡人數不斷增加，這兩天單日都超過百人不治，還有至少7位小朋友失去生命。這幾天兒童疫苗被秒殺的狀況就知道，家長們心裡有多恐懼跟焦慮，郭彥均還有之前的徐小可都為人父母，自然感同身受，所以心急發文呼救。

趙少康直言，台灣正被「出征病毒」及新冠病毒雙重肆虐，他要跟彥均說，當50個人圍著你追打時，不代表你錯了，因為在更外圍，有200個人正在說你是對的，在更遠處，還有上千人默默肯定你，不要灰心，面對病毒，我們終究會贏的。